2022/11/18 | 22:10 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: uoeqjFrTdbM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مصرع 15 شخصا بانفجار منظومة غاز في السليمانية) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مصرع 15 شخصا بانفجار منظومة غاز في السليمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).