واشنطن تصدر تحذيراً لرعاياها في العراق

2022/11/18 | 22:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أصدرت القنصلية الأمريكية في أربيل، اليوم الجمعة، تحذيرا الى رعاياها المقيمين او الراغبين بالسفر الى مناطق إقليم كردستان العراق بسبب ما قالت إنه "عملية عسكرية مقبلة".

واعلن موقع السفارة الامريكية في بغداد في بيان ترجمته (بغداد اليوم)، ان "القنصلية في أربيل تحذر الأمريكيين من البقاء داخل أراضي إقليم كردستان وتفادي التوجه إليها بعد حصولها على معلومات مؤكدة ترجح شن تركيا عملية عسكرية واسعة داخل أراضي الإقليم".

وأوضح البيان أن "العملية التركية من المتوقع ان تنطلق خلال الأيام القليلة المقبلة وتشمل مناطق إقليم كردستان العراق بالإضافة الى مناطق داخل الشمال السوري".

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