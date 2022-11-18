بينهم مطلوب بالإرهاب.. القبض على عدد من المتهمين في كربلاء

2022/11/18 | 22:12 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مديرية شرطة محافظة كربلاء المقدسة والمنشآت، اليوم الجمعة، عن القاء القبض على عدد من المتهمين بينهم مطلوب وفق المادة 4 ارهاب.

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