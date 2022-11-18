الجاموس في خطر.. انحسار انتشاره في 14 مقاطعة زراعية بديالى

2022/11/18 | 22:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في ديالى رعد التميمي، الجمعةن انحسار انتشار قطعان الجاموس في 14 مقاطعة زراعية.وقال التميمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ،ان” تربية الجاموس في ديالى ليس مهنة مستجدة بل تعود لفترة زمنية طويلة وهي منتشرة في 17 مقاطعة زراعية وتشكل وارد اقتصادي لمئات الاسر بالاضافة الى توفير العديد من المنتوجات للاسواق العراقية”.واضاف،ان” تربية قطعان الجاموس انحسرت في 14 مقاطعة زراعية ولم يبقى سوى 3 فقط لافتا الى ان 80% من اجمالي القطعان انتهت بعد 2003 لاسباب متعددة ابرزها التكاليف العالية وقلة الدعم الحكومي والامراض الفتاكة”زواشار الى ان” الجاموس في خطر خاصة وان انحسار اعداده مؤشر على الاوضاع القادمة ستكون صعبة على ما تبقى من المربين”.وتشكل تربية الجاموس نوع اخر للموارد الاقتصادية في مناطق زراعية عدة منذ عقود طويلة خاصة مع وجود اقبال على منتوجاتها من الحليب”.

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