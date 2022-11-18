2022/11/18 | 22:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توقع النائب عن كتلة بدر النيابية معين الكاظمي، اليوم الجمعة، حسم ملف عضوية اللجان ورئاساتها بحلول نهاية الأسبوع ، فيما حدد المعايير المعتمدة.وقال الكاظمي للعراقية الإخبارية إن “هناك حرصاً من قبل الكتل النيابية على استكمال عضوية اللجان وحسم ملف رئاساتها ونائب الرئيس ومقرر اللجنة والتي يبلغ عديدها 25 بالانتخاب وإنهاء ملف رئاستها بالسن وأيضاً مشاركة جميع الكتل والمستقلين فيها وتمثيل الأقليات كذلك”.وأضاف، أن “التوجه المتفق عليه أن يكون رئيس كل لجنة من كتلة غير ممثلة في الحكومة بذات القطاع، بمعنى أن يكون مثلاً رئيس لجنة التربية النيابية من كتلة غير الكتلة التي يتولى وزير منها وزارة التربية”.وتوقع النائب حسم تسمية رئاسات اللجان النيابية وتوزيع عضوية النواب الجدد بشكل كامل نهاية الأسبوع الجاري أو قريباً، مشيراً إلى أن “اللجان قسمت إلى ثلاث أ و ب و ج حسب الأهمية وسيتم توزيع رئاساتها حسب الاستحقاق الانتخابي”.

التالي

منذ 47 دقيقة

نائب: الحكومة تخوض معركة ضد الفساد ولا يمكن عودة المناصب بالوكالة

منذ ساعة واحدة

اطلاق سراح علي غلام بعد اعتقاله في مطار بغداد

منذ ساعتين

الصحاف يوضح أهداف منتدى الحضارات العريقة في بغداد

منذ 4 ساعات

الحلبوسي ورشيد يؤكدان على أهمية وضع جدول زمني لإقرار القوانين المعلقة

منذ 6 ساعات

حراك نيابي لتعديل قانون التقاعد وسقف الحدود الدنيا للرواتب

منذ 8 ساعات

السوداني يشكل لجنة خاصة لفحص الأسمدة الزراعية

منذ 9 ساعات

الرئيس التونسي يؤكد ضرورة تطوير العلاقات مع العراق

منذ 10 ساعات

السيسي يؤكد أهمية فتح آفاق جديدة للتعاون والتنسيق مع العراق

منذ 23 ساعة

“مستوى الأمان لايليق بمكانته”..



نائب: حرائق مطار بغداد ستؤثر على حركة السفر

منذ 24 ساعة

برلماني كردي يكشف كواليس أزمة الغاز المتكررة في كردستان

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: توجه لاستكمال أعضاء اللجان النيابية وتسمية رئاساتها) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: توجه لاستكمال أعضاء اللجان النيابية وتسمية رئاساتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).