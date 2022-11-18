2022/11/18 | 22:25 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Snjz61DPuAM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أمين عام كتـ،ـائب الإمام علي زيد الشـ،ـبليي يكشف عن قرب اعلان تشكيل سياسي باسم تيار المهندس) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أمين عام كتـ،ـائب الإمام علي زيد الشـ،ـبليي يكشف عن قرب اعلان تشكيل سياسي باسم تيار المهندس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).