البنك المركزي فقد الثقة دوليًا.. الخزانة الاميركية تجري اجتماعا مغلقا مع مصارف أهلية عراقية بشأن “تهريب العملة”

2022/11/18 | 22:27 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

كشف مصدر مصرفي اليوم الجمعة، عن اجتماع مغلق جرى بين ممثل الخزانة الاميركية وممثلي 35 مصرفا اهليا عراقيا، لتحذيرهم من قضايا تهريب الدولار من العراق والالتزام بالتعليمات فيما يخص حوالات العملة الصعبة لغرض الاستيراد.

وقال المصدر إن “يوم أمس الخميس ١٧ / ١١ / ٢٠٢٢ ، اجتمع ممثل الخزانة الامريكية في السفارة الامريكية بممثلي ٣٥ مصرفا اهليا عراقيا متمثلين بالمدير المفوض مع مدير الامتثال لكل مصرف، محذرا اياهم باهمية الالتزام بالتعليمات بخصوص الحوالات بمزاد العملة والالتزام بتعليمات مكافحة غسل الاموال والا ستطال العقوبات مصارف اخرى كما طالت المصارف الاربعة التي تمت معاقبتها اخيرا من قبل الخزانة الامريكية”.

واوضح المصدر أن “ممثل الخزانة الامريكية تطرق الى ان اغلب الاستيرادات المثبتة في مزاد العملة وخاصة تلك العائدة الى المواد الغذائية والسكر وغيرها مبالغ فيها”، مشددا على “اهمية ان تكون حوالات المزاد صحيحة وتخص المستفيد الاخير الذي يجب ان يدقق جيدا من قبل المصارف”.

وبحسب المصدر فأن “الاجتماع استمر لساعتين من الساعة الواحدة ولغاية الثالثة ظهرا في قصر الضيافة”، مبينا ان “الغريب انه لم تتم دعوة اي ممثل من البنك المركزي للحضور لهذا اللقاء علما ان البنك المركزي هي المؤسسة المسؤولة والمشرفة على عمل المصارف العراقية”.

واعتبر المصدر أن “عدم دعوة البنك المركزي دليل على ان هذه المؤسسة اخذت تفقد الثقة دوليا بسبب التخادم بين ادارتها وبعض المصارف الفاسدة ومثالها المصارف الاربعة المعاقبة من الخزانة الامريكية”.

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