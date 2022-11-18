انقاذ اثنين من عمال النظافة حشرا داخل

2022/11/18 | 22:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الدفاع المدني، الجمعة،

إنقاذ أخوين من عمال النظافة حشرا داخل

(كابسة) نفايات شرقي العاصمة بغداد.

وذكرت المديرية في بيان صحفي ان " فرق

إنقاذ الدفاع المدني نجحت من إخراج

أخوين من عمال النظا

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