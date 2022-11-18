حراك نيابي لتعديل قانون التقاعد وسقف الحدود الدنيا للرواتب

2022/11/18 | 22:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم

الجمعة، وجود دعوات نيابية وحراك

لتعديل قانون التقاعد ورفع سقف الحدود

الدنيا للرواتب، ورفع سن التقاعد

مجدداً.

وقال عضو اللجنة أوميد محمد في حوار له

إن"هناك دعوات

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