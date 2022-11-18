​ المخلوي يثير الفزع في مصر ومستشار الرئيس الصحي لـ(الزمان): 70% من الأطفال المصابين بالأمراض التنفسية يعانون من الفيروس

2022/11/18 | 22:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬ ​لم‭ ‬تكد‭ ‬مصر‭ ‬تفرح‭ ‬بسيطرتها‭ ‬على‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬حتى‭ ‬لاح‭ ‬في‭ ‬الأفق‭ ‬خطر‭ ‬آخر‭ ‬يتمثل‭ ‬فى‭ ‬إصابة‭ ‬الأطفال‭ ‬بفيروس‭ ‬آخر‭ ‬يشبه‭ ‬في‭ ‬أعراضه‭ ‬كوفيد‭ ‬19‭ ‬من‭ ‬ارتفاع‭ ‬في‭ ‬درحة‭ ‬الحرارة‭ ‬وسعال‭ ‬شديد‭ ‬واحتقان‭ ‬في‭ ‬الحلق‭ ‬وسيلان‭ ‬في‭ ‬الانف،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬آثار‭ ‬الرعب‭ ‬بين‭ ‬أولياء‭ ‬أمور‭ ‬الطلبة‭ ‬في‭ ‬المدارس‭ ‬خوفا‭ ‬من‭ ‬عودة‭ […]

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