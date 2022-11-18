2022/11/18 | 22:30 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- القاهرة -مصطفى عمارة لم تكد مصر تفرح بسيطرتها على فيروس كورونا حتى لاح في الأفق خطر آخر يتمثل فى إصابة الأطفال بفيروس آخر يشبه في أعراضه كوفيد 19 من ارتفاع في درحة الحرارة وسعال شديد واحتقان في الحلق وسيلان في الانف، وهو ما آثار الرعب بين أولياء أمور الطلبة في المدارس خوفا من عودة […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( المخلوي يثير الفزع في مصر ومستشار الرئيس الصحي لـ(الزمان): 70% من الأطفال المصابين بالأمراض التنفسية يعانون من الفيروس) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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