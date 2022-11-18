تمديد مؤتمر المناخ وسط مفاوضات مشدودة 

2022/11/18 | 22:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرم‭ ‬الشيخ‭ (‬مصر‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬–‭ ‬الزمان‭ ‬ ‭ ‬مدد‭ ‬مؤتمر‭ ‬الأطراف‭ ‬حول‭ ‬المناخ‭ (‬كوب27‭) ‬إلى‭ ‬السبت‭ ‬مع‭ ‬استمرار‭ ‬المفاوضات‭ ‬لإحراز‭ ‬اختراق‭ ‬في‭ ‬مسألة‭ ‬تمويل‭ ‬الدول‭ ‬الغنية‭ ‬‮ ‬للخسائر‭ ‬والأضرار‭ ‬اللاحقة‭ ‬بالدول‭ ‬الفقيرة،‭ ‬وإعادة‭ ‬تأكيد‭ ‬الأهداف‭ ‬المناخية‭ ‬الطموحة‭.‬ وقال‭ ‬رئيس‭ ‬مؤتمر‭ ‬الأطراف‭ ‬حول‭ ‬المناخ‭ ‬في‭ ‬شرم‭ ‬الشيخ‭ ‬الجمعة‭ ‬سامح‭ ‬شكري‭ ‬خلال‭ ‬جلسة‭ ‬عامة‭ ‬أمام‭ ‬المندوبين‭ […]

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