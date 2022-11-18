2022/11/18 | 22:30 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شرم الشيخ (مصر) (أ ف ب) – الزمان مدد مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب27) إلى السبت مع استمرار المفاوضات لإحراز اختراق في مسألة تمويل الدول الغنية للخسائر والأضرار اللاحقة بالدول الفقيرة، وإعادة تأكيد الأهداف المناخية الطموحة. وقال رئيس مؤتمر الأطراف حول المناخ في شرم الشيخ الجمعة سامح شكري خلال جلسة عامة أمام المندوبين […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تمديد مؤتمر المناخ وسط مفاوضات مشدودة ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تمديد مؤتمر المناخ وسط مفاوضات مشدودة ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تمديد مؤتمر المناخ وسط مفاوضات مشدودة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).