جاستن ترودو: استثمارات جديدة لتعزيز دور القوات المسلحة الكندية في المحيطين الهندي والهادئ

2022/11/18 | 22:42 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يوم الجمعة في تايلاند أن إستراتيجية الحكومة الليبرالية التي طالما وعدت بها منطقة المحيطين الهندي والهادئ ستشمل استثمارات جديدة لتعزيز الدور الذي تلعبه القوات المسلحة الكندية في المنطقة.وقال ترودو يوم الجمعة في ختام مشاركته في منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ: “هذا سيدعم حلفائنا، اليابان وكوريا الجنوبية، وكلنا […]

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