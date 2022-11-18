أول تعليق من البيت الأبيض على

2022/11/18 | 22:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البيت الأبيض، الجمعة، أن الحصانة القضائية لولي العهد السعودي محمد بن سلمان الملاحق مدنيا أمام محكمة أميركية في قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي، "لا علاقة لها" بالعلاقات بين واشنطن والرياض.

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