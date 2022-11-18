على خلفية القبض على “علي غلام”.. وثيقة تكشف انتهاء قضية خصومة بينه وبين “شكار فتاح عبد الله”

2022/11/18 | 22:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وثيقة قديمة تظهر أن شخص باسم “شكار فتاح عبد الله” أقام دعوى ضد “علي غلام” منذ 2015 ولديه معه خصومة..يقول قانونيون استناداً إلى هذا الأمر إن القضية منتهية

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