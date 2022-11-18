الداخلية توضح سبب استبدال مدير أمن وسلامة الوزارة اللواء عباس لازم عبود

2022/11/18 | 22:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس (18 تشرين الثاني 2022) استبدال مدير أمن وسلامة الوزارة اللواء عباس لازم عبود.

وذكرت الوزارة في بيان تقلته (بغداد اليوم) أنه "لمقتضايات المصلحة العامة تم استبدال مدير امن وسلامة وزارة الداخلية اللواء عباس لازم عبود وذلك بناءً على توصيات لجنة التفتيش الإداري والمهني ولانتهاء السقف الزمني لشغله المنصب وشموله في التدوير الوظيفي ولاعطاء فرصة لأخوانه الضباط".

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