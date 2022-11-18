استبدال مدير امن وسلامة وزارة الداخلية

2022/11/18 | 23:06 - المصدر: السومرية نيوز

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اصدرت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، امرا باستبدال مدير امن وسلامة الوزارة بناء على توصيات لجنة التفتيش الاداري والمهني.

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