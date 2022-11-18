2022/11/18 | 23:13 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أي تعديل لقانون فيه جنبة مالية لا بد أن يؤخذ رأي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حراك نيابي يخص قانون التقاعد والحدود الدنيا للرواتب) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حراك نيابي يخص قانون التقاعد والحدود الدنيا للرواتب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).