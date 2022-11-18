2022/11/18 | 23:15 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 4HHo00RKGww

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الأمم المتحدة تتحرك لتدويل قضية المخفيين قسرا | عين على الأسبوع مع عبدالرحمن النجار) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الأمم المتحدة تتحرك لتدويل قضية المخفيين قسرا | عين على الأسبوع مع عبدالرحمن النجار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).