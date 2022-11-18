2022/11/18 | 23:15 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: cLF3PAqi_bo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كريم بدر: ما هو سر تغييب مشروع طريق الحرير بالفضائيات الشيعية على وجه التحديد؟) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كريم بدر: ما هو سر تغييب مشروع طريق الحرير بالفضائيات الشيعية على وجه التحديد؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).