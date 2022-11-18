النقل النيابية: تكرار الحرائق بمطار بغداد مثير للريبة وإقالة مسؤوليه صائبة

2022/11/18 | 23:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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عدت لجنة النقل والاتصالات النيابية، تكرار الحرائق في مطار بغداد الدولي “أمر مثير للريبة”.وقالت رئيسة اللجنة زهرة البجاري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “الكشف عن تعطل منظومة الإطفاء المركزية منذ العام ٢٠١٣ في مطار بغداد الدولي ومن دون اكتراث الجهات المعنية يعتبر أمراً خطيراً للغاية”.ووصفت هذا التعطيل بأنه “كارثة حقيقية في عمل سلطة الطيران ومن المفترض ان يتم متابعة هذه المنظومات بصورة شهرية من خلال فرق تفتيشية على هذا الأمر”.وأشارت الى “خلل تنظيمي حقيقي في سلطة الطيران”.وبينت البجاري ان “تكرار الحرائق خلال يومين يعتبر أمراً يثير الريبة ويعني انه على الرغم من الحرائق المتكررة لم يتم متابعة الأمر لذا نجد ان قرار رئيس الوزراء بإقالة مسؤولين أمراً صائباً”.وكان مطار بغداد الدولي، شهد خلال اليومين الماضيين حريقين داخل مبنى المطار.وعلى أثر الحادثين قرر رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، أمس الخميس، إعفاء كل من مدير عام سلطة الطيران المدني ومدير مطار بغداد الدولي.

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