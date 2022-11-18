المالية النيابية تتوقع موعد وصول موازنة 2023 للبرلمان

2022/11/18 | 23:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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توقعت اللجنة المالية النيابية، موعد وصول موازنة 2023 الى البرلمان، فيما اشارت الى ان موازنة 2022 “مخلوق لم يولد”.وقال عضو اللجنة جمال كوجر في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” “نتوقع ان قانون الموازنة العامة للعام ٢٠٢٣ سيصل الى مجلس النواب اما نهاية الشهر الحالي او مطلع الشهر المقبل”.

وأضاف: “لا يوجد موازنة للعام ٢٠٢٢ وان الحديث عنها كالحديث عن مخلوق لم يولد”، لافتا الى ان “العمل بقانون الادارة المالية ١/١٢ لا يمثل قانون الموازنة وان اي حديث عن موازنة يعني اقرارها والعام ٢٠٢٢ لم يشهد اقرار موازنة”.

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