صورة محمد صلاح وكورتوا وهازارد تثير تفاعلا بعد مباراة مصر وبلجيكا

2022/11/18 | 23:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت صورة للاعب المصري محمد صلاح ونظيريه البلجيكيين إيدين هازارد وتيبو كورتوا تفاعلا واسعا بعد المباراة التي فازت فيها مصر على بلجيكا بهدفين مقابل هدف وحيد، الجمعة

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