2022/11/18 | 23:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الداخلية، استبدال مدير أمن وسلامة الوزارة اللواء عباس لازم عبود. وذكرت الوزارة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/أنه “لمقتضايات المصلحة العامة تم استبدال مدير امن وسلامة وزارة الداخلية اللواء عباس […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الداخلية تعلن استبدال مدير أمن وسلامة الوزارة اللواء عباس لازم عبود المركز الخبري الوطني.

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