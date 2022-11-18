العراق:كمائن الصحراء ومعلومات الاختراق تطيح مجموعة منتخبة من داعش

2022/11/18 | 23:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭ -‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ ‭ ‬قال‭ ‬مصدر‭ ‬امني‭ ‬لمراسل‭ ‬الزمان‭ ‬ان‭ ‬معظم‭ ‬العمليات‭ ‬الأمنية‭ ‬الناجحة‭ ‬التي‭ ‬نفذتها‭ ‬الأجهزة‭ ‬المختصة‭ ‬كانت‭ ‬تستند‭ ‬الى‭ ‬معلومات‭ ‬استخبارية‭ ‬من‭ ‬مصادر‭ ‬الاختراق‭ ‬داخل‭ ‬فلول‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬المتنقلة‭ ‬بين‭ ‬سوريا‭ ‬والمناطق‭ ‬الخالية‭ ‬والنائية‭ ‬في‭ ‬العراق‭.‬فيما‭ ‬القت‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬الجمعة‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬15‭ ‬إرهابياً‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬متفرقة‭ ‬من‭ ‬العراق‭.‬ونقلت‭ ‬وكالة‭ […]

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