2022/11/18 | 23:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح‭ ‬عبد‭ ‬السلام‭ ‬ المسألة‭ ‬ليست‭ ‬عابرة،‭ ‬وتنتهي‭ ‬بتبويس‭ ‬اللحى‭ ‬والاكتاف‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬انَّ‭ ‬ذلك‭ ‬التنازل‭ ‬يبدو‭ ‬جلياً‭ ‬من‭ ‬الجانب‭ ‬العراقي‭ ‬وحده‭ ‬وليس‭ ‬الكوستاريكي‭.‬ لنبدأ‭ ‬من‭ ‬بيان‭ ‬الاتحاد‭ ‬الكوستاريكي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬رفض‭ ‬دخول‭ ‬العراق‭ ‬بعد‭ ‬الموعد‭ ‬المضروب‭ ‬بين‭ ‬فريقي‭ ‬البلدين‭.‬ قال‭ ‬الاتحاد‭ ‬الكوستاريكي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬ألغيت‭ ‬المباراة‭ ‬ضد‭ ‬العراق‭…‬،‭ ‬لأنّ‭ ‬الجانب‭ ‬العراقي‭ ‬لم‭ ‬يحترم‭ […]

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