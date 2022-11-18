روسيا‭ ‬تتحسب‭ ‬لهجوم‭ ‬أوكراني‭ ‬على‭ ‬القرم‭ ‬يسبق‭ ‬إطلاق‭ ‬المفاوضات

2022/11/18 | 23:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعطيل‭ ‬نصف‭ ‬شبكة‭ ‬الطاقة‭ ‬الأوكرانية‭ ‬وموسكو‭:‬أعدموا‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬جنودنا كييف‭ (‬أوكرانيا‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬موسكو‭ – ‬الزمان‭ ‬ أعلن‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الأوكراني‭ ‬دينيس‭ ‬شميغال‭ ‬أن‭ ‬‮«‬حوالى‭ ‬نصف‮»‬‭ ‬البنى‭ ‬التحتية‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالطاقة‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬‮«‬خرجت‭ ‬عن‭ ‬الخدمة‮»‬‭ ‬جراء‭ ‬سلسلة‭ ‬ضربات‭ ‬روسية‭ ‬استهدفتها‭ ‬منذ‭ ‬مطلع‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر‭.‬ وقال‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬مشترك‭ ‬في‭ ‬كييف‭ ‬مع‭ ‬نائب‭ […]

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