2022/11/18 | 23:57 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تعطيل نصف شبكة الطاقة الأوكرانية وموسكو:أعدموا عشرة من جنودنا كييف (أوكرانيا) (أ ف ب) – موسكو – الزمان أعلن رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال أن «حوالى نصف» البنى التحتية المرتبطة بالطاقة في أوكرانيا «خرجت عن الخدمة» جراء سلسلة ضربات روسية استهدفتها منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر. وقال في مؤتمر صحافي مشترك في كييف مع نائب […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا تتحسب لهجوم أوكراني على القرم يسبق إطلاق المفاوضات) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا تتحسب لهجوم أوكراني على القرم يسبق إطلاق المفاوضات) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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