تصريح جديد من الأمن النيابية بشأن ملف المفسوخة عقودهم في الدفاع والداخلية

2022/11/19 | 00:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

حدد عضو لجنة الأمن النيابية وعد القدو، اليوم الجمعة، موعد حسم ملف المفسوخة عقودهم على وزارتي الدفاع والداخلية.

وقال القدو في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "الإجراءات مستمرة من قبل وزارتي الدفاع والداخلية لحسم ملف المفسوخة عقودهم خلال الأيام القليلة المقبلة".

واضاف، ان "القضية تقتصر على الأمور الفنية في وزارتي الدفاع والداخلية حيث انه بعد تدقيق الأسماء وفرزها والوصول العدد النهائي سيتم ادراج ملف المفسوخة عقودهم بموازنة 2023 وكذلك ما تبقى من قانون الأمن الغذائي".

وأوضح أن "قانون الأمن الغذائي تضمن في احدى فقراته حل مشكلة المفسوخة عقودهم".

يشار الى انه قضية المفسوخة عقودهم تتكرر في كل حكومة تتشكل، حيث في كل عام تشهد تظاهرات لمحتجين يطالبون باعادة عقودهم من دون استجابة تذكر.

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