"التعذيب" وهيئة عليا برئاسة البصري.. هل يستهدف السوداني الاتهامات الموجهة للجنة أبورغيف؟

2022/11/19 | 00:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف السياسي المستقل سعد المطلبي، اليوم الجمعة، اسباب تشكيل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لجاناً لمكافحة الفساد ولجاناً اخرى مختصة بالبحث عن عمليات التعذيب في السجون.

وقال المطلبي في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "هنالك عدة تقارير تشير الى وجود حالات تعذيب بشعة في السجون العراقية حدثت لرجال أعمال وشخصيات أخرى وهذا الأمر يستدعي البحث والتحري عن هذه المعلومات واذا كانت صحيحة فسيتم معاقبة المتسببن او تكشف الحقيقة اذا كانت هذه التقارير كاذبة".

واضاف، أن "رئيس الوزراء وضع خطة لمجابهة كبرى لعمليات الفساد حيث ان سرقة القرن التي حصلت دعت الأجهزة الحكومية الى العمل بشكل جاد بمكافحة الفساد على اعتبار ان هنالك عمليات كبرى لسرقة قوت الشعب تستدعي تشكيل جهاز قضائي وأمني يكون قادر متابعة وكشف الأموال وتحركاتها التعامل معها قانونياً".

يشار إلى أن اللجنة العليا لمكافحة الفساد التي شكلها رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي برئاسة الفريق احمد ابو رغيف، طالتها اتهامات بتعذيب بعض المعتقلين من رجال اعمال ومسؤولين.

وكان رئيس الوزراء محمد السوداني قد أكد على أن "مراعاة حقوق الانسان" من مهام الهيئة العليا لمكافحة الفساد التي شكلها منذ ايام برئاسة ابو علي البصري، الامر الذي يطرح تساؤلات عما اذا كانت الهيئة ستحقق بعمليات تعذيب محتملة قد تعرض لها عدد من المعتقلين من قبل لجنة ابو رغيف.

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