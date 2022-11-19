2022/11/19 | 00:16 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 18 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: قال المتحدث باسم وزارة الصناعة والمناجم والتجارة في إيران إن الحكومة الإيرانية...

ظهرت المقالة وزارة الصناعة الإيرانية تحظر استيراد السيارات الفرنسية أولاً على المسلة.

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