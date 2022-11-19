2022/11/19 | 00:20 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: zQj_i78j63o

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. علي غلام حر طليق.. محاربة السوداني للفاسدين تتجه للتعليق | الحصاد الاخباري 2022/11/18) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. علي غلام حر طليق.. محاربة السوداني للفاسدين تتجه للتعليق | الحصاد الاخباري 2022/11/18) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).