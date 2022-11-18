أسوشييتدبرس: قآني منح القادة العراقيين خيارين أحدهما

2022/11/19 | 00:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواجه منطقة شمال العراق تهديدات مزدوجة، حيث تهدد إيران تنفيذ عملية عسكرية، فيما أطلقت تحذيرات من عملية عسكرية تركية محتملة أيضا.

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