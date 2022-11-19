2022/11/19 | 00:34 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقول الحكومة الفيدرالية إن المزيد من أدوية الأطفال ستظهر على أرفف المتاجر في جميع أنحاء كندا اعتبارًا من أوائل الأسبوع المقبل.وسط النقص المستمر في أدوية الحمى وعلاجات الآلام لدى الأطفال، قامت وزارة الصحة الكندية بتأمين إمدادات أجنبية وافرة.صرح الدكتور سوبريا شارما، كبير المستشارين الطبيين لهيئة الصحة الكندية يوم الجمعة، أنه “بعد الأسبوع المقبل، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كندا تتوقع وصول أكثر من مليون مسكن آلام للأطفال شبكة القيقب الدولية.

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