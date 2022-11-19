الإعلام الأمني تكشف نتائج المرحلة الثامنة من عملية الإرادة الصلبة

2022/11/19 | 00:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت خلية الإعلام الأمني، عن نتائج المرحلة الثامنة من عملية الإرادة الصلبة.وذكرت الخلية في بيان “عمل مهني دؤوب تقوم به القطعات الامنية في مختلف قواطع المسؤولية، فبعد أن انطلقت وبتخطيط واشراف قيادة العمليات المشتركة ومتابعة واشراف ميداني من قيادة القوات البرية، يوم أمس الخميس المرحلة الثامنة من عملية الإرادة الصلبة”، مبينة انه “وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة ولادامة زخم العمليات التعرضية وتكثيف الضربات الموجعة لعصابات داعش الإرهابية، بين قيادة عمليات غرب نينوى من خلال فرقة المشاة /١٥ والقطعات وقيادة عمليات نينوى من خلال قيادة فرقة المشاة ١٤ – فرقة المشاة ١٦ – قيادة قاطع عمليات نينوى حشد شعبي .



مديرية شرطة محافظة نينوى والمنشات – مع الأجهزة الأمنية المختصة والاستخبارية، بواجب تفتيش عدد من المناطق والقـرى”.وتابعت، ان “نتائج هذه المرحلة كانت القاء القبض على مطلوبين إثنين وفق المادة (٤) إرهاب و(٣) آخرين وفق مواد قانونية مختلفة، العثور على ٩ مقذوفات نمساوي (١٥٥ ) ملم وقنبرتي هاون ١٢٠ ملم وقنبرة هاون ۸۱ ملم وعبوة ناسفة اسطوانية ومساطر تفجير وصاعق تفجير وصاروخ طائرة تالف، فضلا عن ضبط (٧) عجلات مخالفات مرورية في ناحية الزاب”.وأضافت، “كما أسفرت هذه المرحلة عن العثور على نفق قديم لعناصر داعش الارهابي قرب قرية عين شلهوب احتوى مخلفات حربية من بينها ١٠ قنابر هاون ۱۲۰ ملم و٣ قنابر محلية الصنع و٣ عبوات ناسفة اسطوانية محلية الصنع وعبوة على شكل مسطرة”، مبينة انه “تم ردم النفق وتفجير المواد اعلاه من قبل مفرزة معالجة الفرقة الحادية عشر.



”وأشارت الى ان “قواتنا الأمنية البطلة عازمة على ملاحقة العناصر الإرهابية والمطلوبين وتجفيف منابع الارهاب وتطهير الأراضي من مخلفات الإرهاب”.

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