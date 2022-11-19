الامن القومي تلغي بروتوكول المبادلة الامنية مع الكويت (وثيقة)

2022/11/19 | 00:57 - المصدر: السومرية نيوز

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الغت مستشارية الامن القومي، برتوكول المبادلة الامنية مع دولة الكويت لسنة 2008.

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