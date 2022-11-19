2022/11/19 | 01:10 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: mJeE5phRhJs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. علي البياتي: المجتمع الدولي سيقوم بإجراءات للحد من انتهاكات حقوق الإنسان في العراق) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. علي البياتي: المجتمع الدولي سيقوم بإجراءات للحد من انتهاكات حقوق الإنسان في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).