الاتحاد العراقي يلجأ لـ

2022/11/19 | 01:13 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المنتخب العراقي قسم صفوفه لفريقين وخاض لقاءً في البصرة (الاتحاد العراقي لكرة القدم)

قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم، تقديم شكوى لدى الاتحادين الدولي والكونكاكاف على نظيره الكوستاريكي، بعد إلغاء المواجهة الودية التي كانت مقررة بين المنتخبين في البصرة.

وكتب الاتحاد العراقي في بيانٍ رسميٍّ نُشر الجمعة: "قرر الاتحاد العراقي تقديم شكوى على نظيره الكوستاريكي لعدم تنفيذ بنود العقد المبرم بين الطرفين الخاص بإقامة مباراة بين المنتخبين".

وطالبَ الاتحاد العراقي بالشرط الجزائي الذي تضمنه العقد، لإخلال الجانب الكوستاريكي في بنوده، في الوقت الذي سيقدم فيه الأول شكوى في محكمة "كاس"، حال عدم استجابة الاتحاد الكوستاريكي لهذا الشرط.

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ورفض المنتخب الكوستاريكي، الخميس، خوض المباراة على ملعب جذع النخلة في مدينة البصرة، وقرر إلغاء اللقاء الودي من طرف واحد، بعد انسحابه من المواجهة، ليقوم المنتخب العراقي بتقسيم صفوفه لفريقين، وخوض لقاء، بتواجد عدد كبير من أنصاره على المدرجات.

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