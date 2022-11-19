اجراء عراقي

2022/11/19 | 01:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

تتعرض مصافي النفط الأوروبية بحسب صحيفة انترناشونال بزنس تايمز الأمريكية، الى "غرق" بالنفط الخام المستورد من دول الشرق الأوسط بسبب زيادة الإنتاج العالية التي قدمها العراق خلال فترة الازمة، فيما أنهت تلك الزيادة مخاوف أوروبا من ازمة طاقة.

الصحيفة وبحسب تقرير نشرته يوم الجمعة، وترجمته (بغداد اليوم)، ذكرت أن "مصافي النفط الأوروبية قامت بشراء كميات كبيرة من النفط الخام في الفترة السابقة من مصدري الشرق الأوسط وخصوصا العراق، الامر الذي أدى إلى إغراقها بفائض كبير من النفط"، على حد وصفها.

وتابعت أن "العراق رفع من تصديره الى أوروبا بنسبة بلغت 20% خلال العام الحالي وخصوصا بين شهري يوليو ونوفمبر"، موضحة أن "رفع العراق لتصديره الى أوروبا يأتي بسبب مخاوف السلطات العراقية من انخفاض الطلب الاسيوي على نفطها نتيجة لبقاء النفط الروسي متاحا في تلك الأسواق على الرغم من الحظر الأوروبي".

وبحسب الصحيفة فإن الزيادة الكبيرة في تصدير النفط العراقي الى أوروبا، قادت إلى "سقوط أسعار النفط عن مستوياتها السابقة بنسبة بلغت 7%"، متوقعة ان "تشهد أسواق النفط العالمية انخفاضا اخرا في الأسعار في الفترة المقبلة مع توقف المستوردين الأوروبيين عن الشراء حتى تصريف النفط الفائض لديهم حاليا".

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