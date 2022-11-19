رئيس الاتحاد الألماني يعلق على

2022/11/19 | 01:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، بيرند نويندورف، الفيفا لمحاولاته تقييد الأنشطة السياسية للمنتخبات الوطنية عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان.

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