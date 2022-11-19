واشنطن تعلق على محادثات الأسلحة النووية مع روسيا التي ستعقد في مصر

2022/11/19 | 01:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يجتمع مسؤولون من الولايات المتحدة وروسيا، خلال الفترة من 29 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 6 ديسمبر/ كانون الأول، في مصر لمناقشة معاهدة "ستارت" الجديدة للحد من الأسلحة النووية.

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