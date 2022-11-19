 طبعة إيرانية خالصة أم نسخ سورية ليبية عراقية  

2022/11/19 | 01:37 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 19 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: عدنان أبوزيد تنبري مرحلة جديدة في الشرق الأوسط، بدعم دول كثيرة، لربيع...

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