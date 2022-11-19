2022/11/19 | 01:37 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 19 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن...

ظهرت المقالة سياسيون سنة يتبادلون الاتهامات بالاستيلاء على الأراضي المميزة في تكريت أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سياسيون سنة يتبادلون الاتهامات بالاستيلاء على الأراضي المميزة في تكريت) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سياسيون سنة يتبادلون الاتهامات بالاستيلاء على الأراضي المميزة في تكريت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).