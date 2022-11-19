2022/11/19 | 02:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنطوان لـ (الزمان): خفض رواتب المسؤولين يقلّل إستنزاف إيرادات الموازنة دعم القطاع الخاص يحقّق تقاعداً مجزياً يستقطب العاطلين ويعالج البطالة بغداد – قصي منذر طالب الخبير الاقتصادي باسم انطوان ، الحكومة بترشيد الانفاق التشغيلي واستثمار الاموال الفائضة في دعم القطاع الخاص واستقطاب العاطلين عن العمل عبر ايجاد تقاعد مجز الذي سيساعد على تحويل رغبة الشباب […]

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