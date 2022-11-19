2022/11/19 | 02:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إلزام المستثمر بتعويض خسائر حريق المدينة المائية أربيل تسعف جرحى حادث مروري والسليمانية تؤازر المفجوعين في إنفجار تسرّب غاز اربيل – فريد حسن النجف – الزمان اصيب 19 شخصا أثر اصطدام حافلة تقل سياح في مصيف بمحافظة اربيل .وقال قائممقام قضاء راوندوز في أربيل أحمد قادر أن (19 جريحاً سقطوا في حصيلة أولية جراء […]

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