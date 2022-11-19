2022/11/19 | 02:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السوداني يعفو ثلاثة مسؤولين بمطار بغداد بغداد – ابتهال العربي اعفى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، كل من مديري عام سلطة الطيران المدني ومطار بغداد الدولي وأمن المطار من مهامهم، على خلفية حادثتي الحريق التي شهدها المطار خلال اليومين الماضيين.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان ( قرار الاعفاء جاء بعد زيارة أجراها السوداني الى […]

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