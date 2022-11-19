إيلون ماسك يغرد عن تغطية تويتر لكأس العالم

2022/11/19 | 03:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الملياردير إيلون ماسك، مالك موقع تويتر حديثا، يوم الجمعة، في تغريدة، تعليقا على المباراة الافتتاحية لنهائيات كأس العالم المقرر إقامتها في قطر، يوم الأحد المقبل، إن موقع تويتر سيقدم "أفضل تغطية وتعليق" .

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