كوريا الشمالية تعلن اختبار

2022/11/19 | 04:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت كوريا الشمالية، يوم الجمعة، أنها أجرت ما وصفته بأنه "تجربة إطلاق لنوع جديد من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات"، يوم الخميس.

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