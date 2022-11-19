إيلون ماسك يجري تصويتا بشأن إعادة تفعيل حساب ترامب على تويتر

2022/11/19 | 06:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر إيلون ماسك المالك الجديد لشركة تويتر استطلاعا للرأي على تويتر الجمعة للتصويت على إعادة تفعيل حساب الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب.

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