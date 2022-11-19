2022/11/19 | 06:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدى النجم البرازيلي، نيمار، صديقه وزميله في باريس سان جيرمان، الأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال بطولة كأس العالم بقطر التي يشارك فيها منتخبا اللاعبين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نيمار يوجه رسالة لميسي بشأن نهائي كأس العالم) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نيمار يوجه رسالة لميسي بشأن نهائي كأس العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).