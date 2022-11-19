2022/11/19 | 07:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستعد أذربيجان لفتح سفارة لها في إسرائيل بعد أن وافق برلمان الدولة السوفيتية السابقة، الجمعة، على اقتراح بذلك.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("قرار تاريخي".. أذربيجان تستعد لفتح سفارة لها في إسرائيل) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("قرار تاريخي".. أذربيجان تستعد لفتح سفارة لها في إسرائيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).