عدم انحناء محمد بن سلمان خلال لقاء رئيس وزراء تايلند يثير تفاعلا

2022/11/19 | 07:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان وردة فعله بعدم الانحناء كما فعل رئيس الوزراء التايلندي، برايوت تشان أوتشا خلال تحيته للأمير، الأمر الذي أثار تفاعلا.

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